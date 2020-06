Johannes er Ørstas raskaste mann

Nyheiter

På laurdagen sprang han 60 m på 7,26 og 150 m på 17,01, med godkjent vind. Begge resultata er klubbrekordar (elektronisk tid). Søndagen spurta han inn til ny personleg rekord på 200 m med gode 23,50 i godkjent vind. Johannes er no den tredje raskaste nokon gong i klubbens historie på 200 m (elektroniske tider). Han sprang 100 m på gode 11,43, men med for sterk vind, 3,1 m/s, for å få godkjent resultat.

Det står stor respekt av å gjennomføre fire så gode løp på to dagar.

No gjer Johannes seg klar til å delta på Boysen Memorial på Bislett tysdag 30. juni, saman med klubbkamerat og spydkastar Elias Hovden Nilsen.

Veidekke-sprinten samla mange av dei raskaste sprinterane i landet. Stemnet vart arrangert av Lillehammer Idrettsforening laurdag 27. juni og søndag 28. juni på Stampesletta på Lillehammer.