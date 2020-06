Utsending av faktura for eigedomsskatt

Nyheiter

Krav om innbetaling av eigedomsskatt for første halvår 2020 er no på veg ut til både digitale og ordinære postkasser, melder Volda kommune.

Dei som har eigedom i tidlegare Hornindal kommune og Bjørke-området vil i tillegg få eigen skattesetel med utfyllande informasjon om takst og taksering.

Reduksjon for bustadar og fritidsbustadar

Nytt av året er at regjeringa har innført ein generell reduksjon i eigedomsskattegrunnlaget på 30 % for bustadar og fritidsbustadar. Du som har hatt eigedomsskatt tidlegare vil nok derfor oppleve å få ein reduksjon i eigedomsskatten i år. Dette gjeld i hovudsak for våningshus og fritidsbustadar. Du som har ein ordinær bustad der vi får grunnlaget frå Skatteetaten vil oppleve minimal skilnad frå i fjor da det også tidlegare var ein reduksjon her, men da på 20 %. Grunnlaga frå Skatteetaten blir i tillegg årleg justert mot generell prisauke på bustadar.

Det er inga endring når det gjeld næringseigedom.

Det er seks vekers klagefrist etter ein har motteke skattesetel/ faktura og du som har vald digipostlevering vil få skattesetel/faktura tilsendt til di digitale postkasse.