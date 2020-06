Kasper (snart 9) fullførte sin første halvmaraton med stil

Nyheiter

Vikebladet. Familien Eiksund er på ingen måte ukjende med maratonløp. Onkel Ole Arne Eiksund har for lengst passert 100 heilmaratonar. Han har også utfordra brørne Kjetil og Audun, i tillegg til mor Anita Giske Eiksund, som sprang New York Marathon for to år sidan. Dette i regi av Aktiv mot kreft.