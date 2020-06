Fem forslag til finalen

Nyheiter

Tidlegare i år lyste Høgskulen i Volda ut ei intern namnekonkurranse for å namngje det nye mediehuset, som skal stå klart i 2021. Direktør Karen Lomeland Jacobsen oppmoda alle studentar og tilsette om å sende inn sine forslag, og fortelje kvifor dette ville vere eit godt namn på det nye signaturbygget på høgskuleområdet.

Dei fem forslaga som har gått vidare er desse:

• Ivar Aasen-huset

• Olga Meyer–huset

• Sivert Aarflot-huset

• Spegelen

• Vinje–huset

Forslag ut på høyring

Dei innsendte forslaga har vore handsama i to grupper av HVO-tilsette med representantar frå mellom anna Avdeling for mediefag og høgskuleleiinga. Namneforslaga som no går vidare i «finalen» vert sendt ut på høyring til alle på høgskulen, forklarar Lomeland Jacobsen. Direktøren takkar for alle som har engasjert seg, og dei mange, gode forslaga.

Etter høyringsrunden vert det laga ei endeleg innstilling til høgskulestyret, som får i oppdrag å vedta nytt namn i september.