Nyheiter

Busselskapet VY kunngjorde omlegginga i samband med nyheita om at det vert nattbusstilbod mellom Ålesund og Oslo, gjennom Romsdalen. I same slengen vert trasen for nattbussen mellom Søre Sunnmøre lagt om. Heretter må passasjerar frå Ørsta og Volda reise via Ulsteinvik og Moa når dei skal til Oslo.