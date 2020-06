Emils evangelium

Nyheiter

Eit tabberas er visstnok eit gammalt svensk ord for eit skikkeleg kalas der det strøymer over av god mat og drikke.

Vi får høyre at Emil synest så synd dei fattige og gamle som ikkje har noko å ete når andre dreg i juleselskap. Så han lurer bort den strenge «Kommandøra» som styrar fattigheimen med hard hand. Deretter fraktar Emil alle dei gamle opp til garden på Katthult der han delar ut rubbel og bit av god julemat, som eigentleg skulle gå til eit anna selskap på garden. Det blir eit himmelsk kalas som dei fattige aldri gløymer.

Då foreldra kjem heim, blir det månelyst, for denne maten skulle jo alle dei fine og fornemme gjestene ha neste dag. Men sjølv om Emil har gjort noko veldig gale, skjønar alle som les historia at han samstundes har gjort noko viktig og rett.

Og her kjem det geniale hjå forfattaren Astrid Lindgren til syne: Ho evnar å formidle i ei enkel historie noko djupt og viktig: At det er nokon som er innanfor det gode selskap, og nokon som er utanfor. Og at det ofte er barn som er flinkast til å bryte desse usynlege barrierane som vi vaksne lagar.

Emil ser urettferd, sult og overflod side om side. Han skrid til verket og jamnar ut forskjellane. Dei fine folka er tjukke nok, seier han. Den griske «Kommandøra» hamnar i ei ulvegrav og får si straff, og må be om forlating.

Og vi ser, at denne kvelden er det noko meir på ferde enn rampestrekar: Det ein visjon av sjølve himmelen. Sosiale forskjellar vert utjamna. Barrierar blir brotne. Vondskap får sin dom og tilgjeving skjer.

Jesus fortel ei likning om ein mann som baud inn til eit stort gjestebod. Men alle dei innbudte gjestene har unnskyldningar og kan ikkje kome. Då vert mannen sint og bed inn alle dei fattige og sjuke han finn i byen, og dei får smake eit himmelsk måltid der forskjellane mellom fattig og rik er utjamna. Ja, til og med seier Jesus at dei som hygger seg med tanken om at dei har fast plass i himmelen, må tenke seg grundig om.

Denne utfordringa treng vi i dag, tenker eg. Både i våre eigne liv og globalt. Er vi opptekne av å kose oss innanfor vår vante gjeng, eller skal vi tørre å gjere som Emil, bryte grensene som stenger og invitere til ein fest der alle får vere med?

Bøn: Jesus, takk for dine utfordringar og din invitasjon. La oss tørre å takke ja til begge deler. Amen