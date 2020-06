Eg trur at dette er noko vi treng etter ein lang vår utan særleg sosial kontakt. No får vi møtes og danse saman

Komande veke vert det danseglede på Trico-bygget i Ørsta. Dansepedagog Felicia Goll-Rasmussen har halde dansecamp dei siste to åra, og satsar også i år.

– Men i år vert det i ei litt redusert utgåve grunna koronasituasjonen, men eg lovar trygge rammer for dei som er med, forsikrar ho.

Det vert avgrensa tal dansarar i kvar gruppe for å gjere det enklare å halde god avstand til kvarandre. Det vert også litt kortare dagar for å ta omsyn til smittevernet. Dansecampen er frå måndag til torsdag.

– Men i all hovudsak skal vi ha det veldig kjekt saman. Eg trur at dette er noko vi treng etter ein lang vår utan særleg sosial kontakt. No får vi møtes og danse saman. Det er berre å ta kontakt for dei som ønskjer å vere med.

Goll-Rasmussen har delt dansarane inn i tre grupper i alderen 7-11, 12–14 og 15+.

– Her kan alle vere med, om dei har erfaring frå før eller ikkje. Målet er at alle skal få utfordre seg sjølv og lære seg noko nytt.

Felicia Goll-Rasmussen har bachelor i dans frå Norges dansehøyskole, og praktisk-pedagogisk utdanning frå Universitetet i Stavanger. Ho har brei erfaring i danseundervisning for både barn, unge og vaksne.

– Eg håper dette kan vere eit godt tilbod for barn og unge som vil ha ein aktiv og sosial kvardag, også på sommaren. Her får dei prøve ulike dansestilar, gjere kreative oppgåver og oppleve danseglede, og det passar for både gutar og jenter!

Dansestilane ho vil ha fokus på er jazz, hiphop, moderne dans og kreativ dans.

– Mange har allereie meldt seg, men eg har plass til nokre fleire, så det er berre å hive seg med, oppmodar ho.

Meir informasjon får du ved å søke opp Ørsta dansecamp på Facebook og Instagram.