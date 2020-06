Planlegging i 2021 og bygging i 2022

Nyheiter

I formannskapet vart det fleirtal for å utsette bygginga av symjehallen i Ørsta til 2022. Både Karen Høydal (Ap) og Anne Stine Foldal Aam (Sp) kom i kommunestyret med forslag om at planlegginga av symjehallen skal starte i 2021 med sikte på bygging i 2022. Dette i samband med handsaming av investeringsplanen for Ørsta kommune.

- Det er viktig å oppretthalde tilboda som trengst. Vi har ansvar for symjeopplæring og ansvar for rehabilitering. I dag er det fem basseng for å få oppfylt minstekravet til elevane. Likevel er det mange som ikkje får eit tilbod grunna at det ikkje er fysisk tilgjengeleg og vatnet har ikkje den temperaturen som skal til. Ei løysing med varmtvassbasseng er det beste alternativet, sa Høydal.

Gunnar Knutsen (V) meiner at det er trygt å bygge symjehall med det rentenivået som er no.

- Eg har erfaring med store prosjekt som har blitt skubba på. No er det fare for at ein ny symjehall i Ørsta skal lide same skjebnen.

Mot fire stemmer gjekk kommunestyret inn for planlegging i 2021 og bygging av symjehall i 2022 i investeringsplanen.