Politiet trur Maja Herner var utsett for ei fallulykke

Staden der nye leivningar som sannsynlegvis stammar frå den sakna polske kvinna i fjellet i Ørsta vart funnen, tyder på at det dreier seg om ei fallulykke.

– I forhold til funnstad og fjellformasjon, så kan det indikere ei fallulykke, seier innsatsleiar Stian Meek i Møre og Romsdal politidistrikt til VG fredag kveld.

Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at det er stor grunn til å tru at det nye funnet i fjellpartiet Nivane kan bety eit gjennombrot i leitinga etter den omkomne Maja Justyna Herner (25).

Det var torsdag kveld at politiet fekk vite om funnet etter at ein mann på tur i området kom over leivningane i nærleiken av det første funnet som vart gjort 5. juni

– Funnstaden ligg mellom 750 og 800 meter over havet og er i same område som ein har gjort undersøkingar. Snøsmeltinga har ført til at meir av terrenget no er avdekt, seier politiinspektør Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet held fram fredag med nærare undersøkingar, og vil flyge personell inn med helikopter.

– Som det er med alle slike funn, vil det òg bli gjort ein ny DNA-analyse av dette funnet for å kunne vere sikker på identiteten og samanlikne dette med analysen som viste at det var leivningar etter Herner som vart funne tidlegare denne månaden.

Både dei pårørande og den polske ambassaden har fått beskjed om det nye funnet.

Herner vart meldt sakna onsdag 21. november 2018.