Mannskap på plass i Nivane

Eit helikopter har frakta mannskap opp til Nivane for å gjere undersøkingar i samband med funn av fleire leivningar i Niva-sida.

Torsdag kveld vart det på nytt funne leivningar i terrenget under Nivane. Den nye funnstaden ligg i nærleiken av den første funnstaden der DNA har stadfesta at det er snakk om leivningar etter den sakna polske kvinna Maja Herner som er funne..

– Ein indikasjon på at dette kan vere leivningar etter den polske kvinna heng saman med at ny funnstad ligg i nærleiken av det fyrste funnet av leivningar den 5. juni, skriv politiet i ei pressemelding.

– Snøsmeltinga har medført at meir av terrenget no var avdekka. Fredag 19. juni vert det undersøkingar der og vidare oppover i fjellsida. På grunn av dette vil det verte helikoptertrafikk for å få mannskap inn. Det vert også planlagt for transport ut av terrenget, opplyser politiet.