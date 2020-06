Lokale idrettslag får 200 000 kroner frå Sparebanken Vest sitt Koronafond

Nyheiter

Koronakrisen råkar idretten. No støttar Sparebanken Vest sitt Korona-fond idrettslag med til saman 200 000 kroner for å bidra til å oppretthalde aktivitetstilbodet for store og små.

– Eg er opptatt av fysisk aktivitet, eit variert fritidstilbod og gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. Med denne tildelinga til idretten ønskjer vi å bidra til at idrettslaga kan fortsetje sitt viktige arbeid no som landet gradvis blir opna opp igjen, seier Frank Vatne, kunderådgjevar ved Volda-kontoret til Sparebanken Vest.

Fryktar fråfall blant deltakarar og frivillige

Idrettslag på Vestlandet melder om store inntektstap som følgje av koronakrisa og at aktivitetstilbodet vil bli redusert både på kort og lengre sikt som følgje av det. Auka deltakaravgifter og trenarar som sluttar, er også moglege følgjer av at idrettslaga no tapar pengar. Det er bekymringsverdig om det blir slik at unge som har mista aktivitetstilbodet sitt i ein periode, ikkje vender tilbake til idretten, meiner Vatne.

Framleis mogleg å søkje om midlar

Midlane som no blir delt ut er første tildelingsrunde til idrettslag- og foreiningar.

– Vi ønskjer fleire søknader og oppfordrar fleire lag og foreiningar, ikkje berre innan idrett, til å søkje. Korona-fondet kan ikkje dekkje alt, men likevel vere ein viktig bidragsytar, seier kunderådgjevaren.

100 millionar til lag og foreiningar

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest sitt Korona-fond blei oppretta i mars i år som eit ekstraordinært tiltak. Formålet med fondet er å støtte lag og foreiningar på Vestlandet som slit økonomisk som følgje av korona-epidemien. Totalt har fondet sett av 100 millionar kroner, og 15 millionar av dette går no til meir enn 200 idrettslag over heile Vestlandet.

I mai fekk meir enn 150 korps støtte frå fondet. Volda Skulekorps var blant søkjarane, og fekk tildelt 38 000 kroner. I Korona-fondet har ein også kompensert Bratteberg Grendehuslag for tapte inntekter denne våren, og dei får 10 000 kroner til nytt sceneteppe.

– Ekstraordinære tider krev ekstraordinære tiltak, og som sparebank skal vi gjere det vi kan for åstøtte opp om organisasjonane som bidrar til eit godt, inkluderande lokalmiljø, seier Vatne.

Desse lokale idrettslaga og klubbane får midlar frå Korona-fondet: Ørsta IL innebandyklubb, VTI Fotball, Volda Rideklubb, VTI Allianse – symjegruppa.