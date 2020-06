Nyheiter

Det er høgt vassforbruk i Ørsta, Hovdebygda, Liadal og Åmdal, skriv Ørsta kommune på heimesidene sine.

– Det varme, fine vêret vil truleg halde fram i fleire dagar enno, men vi oppmodar om at alle abonnentar tilknytt kommunalt vassverk i Ørsta unngår hagevatning og anna unødig bruk av vatn i tida framover.

Volda

Også i Volda merkar dei at det er varmt vêr.

– Avdeling for vatn og avløp i Volda kommune vil oppmode alle abonnentar i Volda om å redusere vatning av hagar. Vi har ikkje lyst til å innføre forbod, men kan måtte gjere det om ikkje vassforbruket går ned, melder kommunen.

– Vassforbruket på kveldstid er no så stort at vassverket ikkje er dimensjonert for å produsere tilsvarande mengde som blir nytta. Vassforbruket har i enkelte høve vært 40 prosent høgre enn normalt og dette føre til at reintvassbassenget tappast betrakteleg ned.

Redusert nivå i bassenget føre igjen til at beredskapen i kommunen blir svekka. Dette gjeld i hovudsak tilgjengeleg mengde sløkkjevatn ved brann og ved vasslekkasjar. Så ved å redusere på vatninga bidreg du også til å halde oppe beredskapen i kommunen.

– Vatning av blomster og bed med kanne er ikkje noko problem, det same gjeld vasking av bil og andre gjenstandar, men være bevisst på å skru av slangen når du ikkje nyttar han direkte.

Fylling av boblebad og andre store basseng bør utsettast, men fylling av små barnebasseng er i orden.

Oppmodinga gjeld fram til vi får rikeleg med nedbør, noko som ser lite aktuelt ut dei neste 10 dagane, skriv Volda kommune på heimesidene sine.