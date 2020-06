Ber foreldra bry seg og ta grep

Nyheiter

Politiet på Søre Sunnmøre er bekymra for stadig fleire meldingar om mindreårige som samlast og har fest med mykje alkohol utan at vaksne er til stades, - eller kjenner til festen.

Problemet er like stort for lensmannsdistrikta som i dei store byane. Friluftsområda er særleg populære, men det er også heimefestar utan vaksne.

-Vi ynskjer at foreldra bryr seg og er tettare på ungdommen enn det vi opplever i dag. Vi gjev råd med håp om at dette kan vere grunnlag for den gode samtalen med barnet ditt, skriv politiet.

Og her er råda:

· Vær nysgjerrig – veit du kvar ditt barn er og kven barnet er saman med?

· Køyr og hent ungdommen – då veit du kvar han/ho er og kven dei er saman med.

· Snakk med andre foreldre – ha dette som ein regel ved til dømes overnatting.

· Om du ikkje kan hente – ver vaken når ungdommen kjem heim.

· Ver tilgjengelig (på mobil) når barnet er ute – ditt barn kan trenge råd/assistanse.

· Snakk om kva som kan skje før det skjer…. Dette kan hjelpe barnet med gode planar når dei må ta vanskelege val… alkohol, sex, narkotika.

· Om du gløymer alt vi har sagt – BRY DEG og bruk sunn fornuft.

-Stikkord for kva vi er bekymra for: Rus og barn, uynskte hendingar, hærverk, ulykker, skader, vald, skriv politiet i ei pressemelding.