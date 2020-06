Nyheiter

Torsdag kveld, litt over klokka 21.30, fekk politiet melding frå ein mann om nye funn i Maja-saka.

– Det er grunnlag til å kunne seie at vi no har eit gjennombrot i leitinga etter den sakna Maja Justyna Herner (25) frå Polen, skriv politiet i ei pressemelding.

Funnstaden som ligg mellom 750 og 800 moh. er i same området som ein har vore i gang med å undersøke oppover mot Nivane.

– Snøsmeltinga har medført at meir av terrenget no var avdekka. Fredag 19. juni vert det undersøkingar der og vidare oppover i fjellsida. På grunn av dette vil det verte helikoptertrafikk for å få mannskap inn. Det vert også planlagt for transport ut av terrenget, opplyser politiet.

Den nye funnstaden ligg i nærleiken av den første funnstaden.

– Ein indikasjon på at dette kan vere leivningar etter den polske kvinna heng saman med at ny funnstad ligg i nærleiken av det fyrste funnet av leivningar den 5. juni. Vidare kan ein halde funnet saman med det sikre DNA-treffet politiet fekk stadfesta tidlegare denne veka frå Oslo universitetssjukehus. Mannen har blant anna observert ein sko av same type som Herner hadde på seg den 21. november 2018.

Det nye funnet skal gjennom ein DNA-analyse.

– Det er fyrst då politiet kan fastslå sikker og endeleg identitet. Dei pårørande og den polske ambassaden er varsla og har fått orientering om utviklinga i saka.