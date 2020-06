Nyheiter

Kardis Hasfjord er tilsett som leiar for kulturavdelinga i Volda kommune. Ho tek til i stillinga 1. august.

Volda kommune skriv på heimesidene sine: Kardis har dei to siste åra kombinert lærarjobb i Spjelkavik med å vere kinosjef i Volda i 33 prosent stilling. No er det slutt på pendlinga og lærargjerninga, i alle fall for ei stund.

Ho er busett i Volda med mann og to vaksne barn.

- Frå hausten vert reiret tomt, så då passar det bra å skifte jobb og få mykje nytt å tenke på, seier Kardis.

Kardis er fødd fosnavågar , men hevdar å vere volding av eige val. Mor hennar kjøpte Volda Glasmagasin i 1971, så Kardis budde i Volda frå ho var to til sju år. Då ho som 20-åring skulle ta høgare utdanning flytta ho tilbake. All høgare utdanning er tatt i Volda på DH, lærarskulen og høgskulen. Kardis har studert nordisk, historie, litt kunst og handverk, praktisk-pedagogisk utdanning og nynorsk skriftkultur. Ho vart altså lærar, og har jobba i den vidaregåande skulen i 13 år.

- Eg gler meg aller mest til å vere i eit fellesskap som jobbar for Volda-samfunnet sitt beste. Og no er det mykje spanande som skjer. Det er mykje flinke folk som jobbar for kommunen, og no skal eg prøve å vere ein av dei.

Stillinga som leiar avdeling kultur er 50 prosent. I tillegg er Kardis framleis kinosjef i 33 prosent stilling.