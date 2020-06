Døgnopen nettbutikk for kart- og eigedomsdata

Nyheiter

Ørsta kommune etablerer av døgnope E-Torg, ein nettbutikk for kart- og eigedomsdata. Dette for å betre tenestetilbodet til både innbyggarane og næringslivet.

Her kan alle hente ut data, til dømes meklarbransjen og advokatar ved eigedomsomsetning. Her finn også privatpersonar opplysningane dei treng når dei til dømes planlegg tiltak på eigedommen.

Kommunen samarbeider med Norkart AS om tenesta, som leverer data for eigedomsinformasjon, nabolister, elektronisk nabovarsling, situasjonplanar, 3D kartdata, digitale-kartdata for prosjektering,regulerinsplandata med føresegner, matrikkelkart, matrikkelbrev, ortofoto, flyfoto, med meir.