Skal ruste opp Strandgata

I formannskapet tysdag var politikarane positive til satsinga.

– Det er kjempeflott at vi kjem i gang med dette, men vi må vere obs på kostnader. Det er svært viktig at vi får rette tal for kva det vil koste, når vi skal gjer slike vedtak, sa Gunnar Knutsen (V).

Han viste til kostnadssprekkar i andre prosjekt, som legg press på ein allereie trong økonomi i kommunen.

Synnøve Rekkedal Hill (Sp) gler seg også over satsinga.

– Mange barn går i Strandgata på veg til ballettskulen, fortalde Hill, som sjølv er styreleiar for ballettskulen.

– Vi har fleire gongar spelt inn mangelen på trafikktrygging, og er glade for at dette no vil verte betre.

Utbetringa av Strandgata skjer frå Haldeplassen, med etablering av fontene, vassleidning frå enden av gågata til Trico-bygget, og bygging av fortau, veg og gatelys på om lag 360 meter.

Prosjektet er delvis finansiert med midlar avsett til gatelys (0,6 millionar), og sanering av vassleidning (4,3 millionar). Resten skal finansierast med låneopptak og momskompensasjon.

Idar Henning Vatne (Frp) er også glad for ønsket om å utbetre vegen, men meiner det kostar for mykje.

– Bruker vi ikkje litt for mykje pengar? Dette skal verte finansiert med låneopptak, og det er ikkje den einaste saka der finansieringa er slik. Eg vil gjerne seie ja, men når skal vi seie nei?

Karen Høydal (Ap) kommenterte også at det er viktig «å ikkje grave den same grøfta tre gonger».

– Her skal alt takast på same tid, om det gjeld telefon, kablar, rør. Alt vert gjort samtidig.

– Vi skal kome i mål for denne summen, stadfesta teknisk sjef Ivar-Otto Kristiansen.

– Vi har heller tatt i for hardt enn for lite når det gjeld kostnader. Når dette er gjort, skal det vare i 40–50 år, sa han.

Det vart også vist til at det er viktig å ruste opp gata med tanke på næringslivssatsing, med t.d. Strømpeneset i enden av gata.

– Det er nødvendig å vere med på dette løpet, sa Stein Aam (Sp).

Formannskapet gjekk inn for tilrådinga, mot ei røyst (Frp). Kommunestyret skal ha siste ord.