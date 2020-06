Veidekke tipsar om Ivar Aasen-tunet

Nyheiter

– Denne sommaren kjem fleire nordmenn enn nokon gong til å feriere i Noreg. Det er stas at Ivar Aasen-tunet blir trekt fram som eit av reisemåla Veidekke set høgst på si liste over reisemål i heile landet, seier direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark i ei pressemelding.

I samband med ein fotokonkurranse deler Veidekke kvar dag i juni reisetips. Veidekke oppmodar følgjarane sine til å oppsøkje reisemåla og dele bilete derifrå i sosiale medium.

Veidekke stod for oppføringa av den karakteristiske bygningen i Aasentunet i 2000. Bygget som er teikna av den verdskjende arkitekten Sverre Fehn blei heidra med betongtavla i 2000, byggeskikkprisen i Ørsta i 2000 og Houens fonds diplom i 2008.

– Det er veldig kjekt at vi i dag kan opne dørene for publikum igjen. Opninga blir gjort i tråd med smittevernrettleiaren for museum.Vi ser fram til å ønskje mange gjester velkomne i tunet i sommar, avsluttar dagleg leiar ved Ivar Aasen-tunet Tone Slenes.