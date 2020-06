Ny gjestebrygge på plass

Nyheiter

Som del av sentrumsprosjektet i Volda vert det no montert ny gjestebrygge i sentrumshamna, melder Volda kommune på sine heimesider.

Det er Marina Solutions AS som leverer anlegget som vert utrusta med fortøyingspullertar, uttak for landstraum, vasskraner med slange, kajakkplattform, redningsleider og lykter som vil lyse når det er mørkt. Det vil verte etablert ei betalingsordning for bruken av brygga, slik at båtar kan kjøpe seg straum og tilgang til vatn og slik at det går an å ligge fortøyd her så lenge folk ønskjer.

Prislappen på brygga er 530 000 kroner.

Formannskapet gjorde vedtak om etablering av gjestebrygge i sentrumshamna 19.05.2020 – ilag med fleire andre delprosjekt for utvikling av utemiljøet i Volda sentrum. Dette er midlar som kommunestyret tidlegare har vedteke som løyving i kommunen sitt investeringsbudsjettet for 2020.

Håpet er at tiltaket kan føre til at fleire besøker Volda med båt og at brygga elles også kan fungere som møteplass for alle som ferdast i sentrum. Etter kvart vil det kome på plass benkar og opplysningstavle med informasjon om Volda sentrum til båtfolket, melder kommunen.