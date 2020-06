- Det er leivningar etter Maja som er funne

Nyheiter

– Det var leivningar etter Maja Justyna Herner (25) frå Polen som vart funne i fjellterrenget ovanfor Ørsta 5. juni. Politiet har i dag fått opplyst frå Oslo universitetssykehus at DNA-analysen stadfestar sikker identitet. Pårørande og den polske ambassaden er varsla, opplyser politiet i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

Det var fredag 5. juni at ein mann melde frå om funn av ein sko av same modell som den Herner hadde på seg, og funn av nokre beinrestar frå ein fot tett ved. Funnet av leivningane vart gjort oppe under fjellpartiet Nivane ovanfor Ørsta sentrum. Det vart tidleg fastslått at funnstaden ikkje kunne vere sjølve ulukkesstaden. Politiet har derfor halde fram med søk, men utan at det er gjort fleire funn.

No skal mannskap opp i området igjen på onsdag 17. juni, opplyser stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt. Då skal det gjennomførast søk i eit område med ur og i eit område som tidlegare låg under snøen under fjellpartiet Nivane. Sætre forklarer at det også er nokre punkt som det skal søkast i seinare, og då i hovudsak ved Nivane. Snøsmeltinga er med på å styre tempoet på framdrifta for desse punktsøka.

Det står framleis ope kvar Herner har vore i fjellet. Siste sikre observasjon var oppe i Skålavegen i Ørsta sentrum 21. november 2018. Mobilen hennar har vore plassert svært høgt oppe i terrenget, høgare enn Vallahornet (830 moh.). Fjellpartia rundt sjølve Nivane og vestover har vore del av det omfattande leiteområdet ut frå start. Men opplysningane som politiet hadde gjorde at dei primære finsøka så langt har vore lenger austover i retning Saudehornet. Det har vore leita i heile det omfattande fjellområdet sidan kvelden den 21. november 2018 då Herner forsvann.