Vil lage steintrapp i Fonnvernet

Nyheiter

Stor pågang av turgåarar i Fonnvernet har utløyst eit behov for ei steintrapp i sikringsvollen.

– Skredsikring Vallabøen er først og fremst eit skredsikringsprosjekt. Når prosjektet vart overlevert kommunen har det vore registrert stor trafikk av gåande og joggarar i alle aldrar. Dette er ein positiv bieffekt av prosjektet som har vore planlagt, men ikkje i det omfang som no er avdekka. Spesielt blant dei eldre har dette vore ein suksess, heiter det i sakspapira til formannskapet.

I den austre delen av skredvollen vil Ørsta kommune no etablere ei steintrapp med handleider.

– Tilkomsten er noko bratt og laus, og for nokon kan det opplevast som utrygt. Ei trapp vil også redusere risiko for eventuell personskade og vil vere eit helsefremjande tiltak for etterbruk av vollen.

Prosjektet har ein kostnad på 200.000 kroner. Kommunedirektøren har og ført opp prosjektet på lista som koronamidlar kan nyttast til. Saka skal og handsamast av kommunestyret torsdag 18. juni.