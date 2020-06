– Ver varsam med jonsokbålet

Nyheiter

Det nærmar seg jonsok og mange planlegg å markere dagen med bålbrenning. Brannvesena på Søre Sunnmøre minner om at det i sommarhalvåret er generelt bålforbod i og i nærleiken av skog og utmark, heiter det i ei pressemelding frå brannverna på Søre Sunnmøre.

Knut Øystein Ekroll som er branningeniør i Volda brann og redning fortel at faren for skogbrann kan auke når det vert varmt i været.

– Sjølv om det er bålforbod er det lov å tenne opp bål der det openbert ikkje kan føre til brann. Den som skal tenne opp bål skal sende melding til lokalt brannvesen på førehand. Tende bål skal ikkje forlatast utan at det er sløkt. Det er den som fyrer opp bålet som er ansvarleg for bålet fortel Ekroll.

Gode råd for bålbrenning

For at jonsokfeiringa skal blir best mogleg for alle så er det viktig at ein tek sine forholdsreglar. Hege Leite som er branningeniør i Ørsta brann og redning opplyser om at det er ikkje lov å brenne avfall, jonsokbålet skal byggast opp av reint treverk i god avstand frå anna brennbart materiale. Er bålet høgt må ein også tenke på at bålet kan velte. For å unngå at det vert for sterk varme anbefaler vi å tenne bålet i toppen.

Førebygging av brannskadar

Live Gandborg som er branningeniør i Hareid og Ulstein brannvesen fortel at det er ikkje er berre brannfaren som ein må passe på, ein må også unngå personskadar.

– Born bør ikkje få gå for nært bålet, og ein bør unngå kle som kan brenne eller smelte. Bruk helst kle av ull og bomull, unngå kunstfiber og lause flagrande klede. Særleg dei som skal kle seg ut og gå i fante/lurve-tog bør tenke over kva dei kler på seg seier Gandborg.

Dersom ein skulle vere uheldig å brenne seg så er det viktig å kjøle brannskaden med ein gong. Kjølevatnet bør ikkje vere for kaldt, det er anbefalt å kjøle brannskadar med 20 grader varmt vatn i minst 20 min. Det er viktig å huske på at brannskadar utviklar seg over tid, så ein skade som ser udramatisk ut og som ikkje blir nedkjølt med det same kan utvikle seg.

Alle må ta ansvar

Dersom bålbrennarane tek ansvar for båla og publikum held god avstand så unngår vi at det oppstår farlege situasjonar. Dersom eit bål skulle kome ut av kontroll må ein vere snare med å varsle brannvesenet ved å ringe 110. Brannvesena på Søre Sunnmøre ynskjer at alle skal få ei god og trygg feiring. Enkelte kommunar har eigne restriksjonar for bålbrenning, det er viktig at ein er kjent med reglane som gjeld for den kommunen ein skal brenne bål i. Meir informasjon finn ein på kommunens heimeside.