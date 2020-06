Det er juni – og russetid

Nyheiter

Det seier Astrid Rabben Aam, ein av to russepresidentar for årets Volda-russ.

Ho og 190 andre russ gler seg til måndag. Då startar russefeiringa. Det skjer med russedåp på Vekslet i Ørsta.

Datoen er ikkje tilfeldig. For 15. juni vert det letta på restriksjonane om folkesamlingar. Då er det lov å vere 200 personar samla, med ansvarleg arrangør.

– Vi har kontakt med politiet, og vilkåret er at dei veit kven som er arrangør, og kven som kjem, fortel Aam Rabben.

Årets russefeiring vart heilt annleis enn kva russen førestilte seg. I mars kom koronaepidemien til Noreg, og det vart etter kvart klart at det ikkje kunne haldast ei russefeiring på vanleg måte i mai.

– Det kom som eit sjokk på oss alle saman. Vi trudde fyrst at årets russefeiring ikkje ville verte noko av. Så såg vi at russ andre stader i landet kom med ideen om å utsetje feiringa i juni. Det vart oppretta ei eiga facebook-gruppe for alle russepresidentane i landet, og vi sala oss om at det kunne vere lurt å utsetje feiringa til midten av juni, fortel Rabben Aam.

Litt russefeiring har det vore i mai, men den har vore avgrensa.

– Vi har halde oss for oss sjølve i bilane våre. Når vi startar russefeiringa måndag, er det fyrste gongen vi kan samlast alle, seier Rabben Aam.

Måndag er det altså russedåp. Seinare vert det russebryllaup, der dei to russepresidentane skal «gifte» seg, og det vert også ein eigen rebus. Russefeiringa vert avslutta 1. juli.

– Men om det vert markert på nokon måte, veit vi ikkje enno, seier Rabben Aam.

Ho fortel at mange gler seg til dei komande vekene.

– Det er klart at ikkje alle kan vere med på alt, men dei fleste vil få med seg nokre av hendingane, seier Rabben Aam.

Ho håper folk i Ørsta og Volda godtek at russen tek feiringa no i juni.

– Vi ventar ikkje at alle er like glade, men vi fortener denne avslutninga, og vi trur det skal gå greitt, seier Rabben Aam.

Og gler seg til å kome i gang.

– Vi har jo tenkt tanken om at det kan kome nye smittebølgjer, og at det ikkje blir noko likevel. No ser det ut til å gå bra, og vi kan kose oss, seier Rabben Aam.