Den vonde, viktige reinsinga

Matteus evangelium 3,11-12

«11 Eg døyper dykk med vatn til omvending. Men han som kjem etter meg, er sterkare enn eg. Eg er ikkje eingong verdig til å ta av han sandalane. Han skal døypa dykk med Den heilage ande og eld. 12 Han har kasteskovla i handa og skal reinsa kornet på treskjeplassen. Kveiten sin skal han samla i låven, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar.»

Då eg spelte fotball som ti-åring, spelte vi ikkje på mjukt kunstgras eller friskt gras. Heimebana vår, Reknesbana midt i Molde sentrum, var hard, steinete grus. Eg stod i mål, og det innebar stort sett sår med stein i på knea etter kvar trening og kvar kamp. Der og då gjorde det meg ingen ting. Eg kjende det knapt. Men då eg kom heim, då sveid det. Først i dusjen og så når såret skulle reinsast med vatt og pyrisept. Eg kan framleis kjenne kor det svir når mamma heller pyrisept i såret for å få vekk evn bakteriar. Eg ville gjerne sleppe reinsinga, men mamma heldt på sitt. «Du vil ikkje ha eit betent sår,» sa ho. Og sjølvsagt hadde ho rett, eg ville jo ikkje det. Eg ville berre sleppe reinsinga....

I preikteteksten denne søndagen snakkar døyparen Johannes også om ei ubehageleg, men naudsynt reinsing. Ei reinsing der det vonde takast bort for at det ikkje skal skade, lage betennelse og øydelegge. Johannes snakkar om Jesus og han nytter eit biletet som var vel kjend for dei som høyrde på. Når kornet vart reinsa skulle kveiten samlast og takast vare på, medan agna skulle brennast og gjerast til inkjes. Eg hadde lenge store problem med denne teksten, fordi eg tenkte at kveiten og agna stod for ulike menneske. Kveiten var dei som var verdig Guds kjærleik, agna dei som av ein eller annan grunn hadde gjort seg uskikka.

No trur eg ikkje lenger agna som skal brennast er verken deg eller meg eller nokon annan. Eg trur agna er det vonde inni både deg og meg og alle andre som øydelegg og lagar betennelse i den store kroppen som heiter menneskeheita. Sjalusi, egoisme, hat, baksnakking, rasistiske haldningar, framandfrykt og så vidare og så vidare.

Det er alt dette vonde Johannes seier at Jesus skal reinse bort og gjere til inkjes. Denne reinsinga er nok minst like vond som pyrisept i skrubbsår. For det er vondt når eg oppdagar og blir presentert for alt det vonde som finnes der inne. Det gjer meg verken stolt eller glad å møte mine eigne mørke sider. Men sjølv om det kan gjere vondt, er likevel viktig. For om sjalusien, framandfrykten og egoismen får halde fram å vere der, ja då blir både eg og dei rundt meg betent og øydelagt. Og det, det vil eg ikkje. Då får det heller svi litt ei kort stund, slik at skiten kan reinsast bort og erstattast med livgivande nåde og kjærleik.