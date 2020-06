Nyheiter

Snøen i Niva-sida smeltar fort, men det er framleis så mykje snø at politiet ventar med meir leiting etter Maja Herner.

– Vi avventar snøsmeltinga, og kjem ikkje til å leite i helga, seier Eivind Klokkersund ved operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Fredag for ei veke sidan fann ein turgåar leivningar og ein sko som truleg er frå den sakna polske kvinna.

Funnet vart gjort under Nivane. Politiet trur at den sakna ligg under snøen i nærleiken.