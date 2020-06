Varslar billegsal på Widerøe-billettar

Nyheiter

Krav om blokkering av seter som smittevernstiltak for flyreiser vert oppheva.

- Vi er sjølvsagt utruleg glade for at styresmaktene ser at med dagens smittesituasjon, så vart det eit uforholdsmessig inngripande tiltak. Vi har håpa og venta på ei harmonisering av smittevernreglar i europeisk luftfart, og er sjølvsagt svært glade for å få dette på plass før sommarsesongen startar, seier administrerande direktør i Widerøe, Stein Nilsen i ei pressemelding.

-Vi har no plutseleg fått 50 prosent ekstra kapasitet å selge ut på svært kort varsel, så vi må nok pårekne å selge desse billettane ut til ein rabattert pris, skal vi klare å fylle flya i sommer, seier han.

Og frå 15. juni innfører Widerøe krav om munnbind for flypassasjerane.