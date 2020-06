Reduserer nettleiga

Nyheiter

Frå 1. juli reduserer Mørenett nettleiga. Det opplyser selskapet i ei pressemelding.

– Reduksjonen er på 2 øre eks. avgifter pr. kWh. For ein gjennomsnittsfamilie med eit forbruk på 20 000 kWh betyr dette ein årleg kostnadsreduksjon på 500 kroner inkl. avgifter.

Selskapet opplyser at sidan etableringa av Mørenett i 2014 har nettleiga til kundane vorte redusert med om lag ti prosent netto justert for prisstigning. Kraftnettet har blitt oppgradert for om lag ein milliard kroner.

– Meir rasjonell drift gjennom uttak av stordriftsfordelar er årsaka til at vi har sett ned nettleiga. Vi har redusert dei årlege driftskostnadene med om lag 65 mill. kroner. Dette stadfestar at det er rett å etablere større og meir rasjonelle einingar, til det beste for kundar og næringsliv, seier Rune Kiperberg, adm. direktør i Mørenett, i pressemeldinga.