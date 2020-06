Nyheiter

Forslaget om å samle all varmmatproduksjon ved sjukehusa i Møre og Romsdal til kjøkkenet på det nye sjukehuset i Molde, er trekt. Det melder avisa Møre.

Det er likevel ikkje sikkert at Volda sjukehus får halde på kjøkkenet sitt. Ei arbeidsgruppe har fått i mandat å vurdere kvar varmmatproduksjonen skal vere. Alternativa er at Volda sjukehus får halde på kjøkkenet sitt som no, eller at det vert felles varmmatproduksjon ved Ålesund sjukehus for sjukehusa i Volda og Ålesund.