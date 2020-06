Høg arbeidsløyse, men på veg ned

Nyheiter

Det viser dei siste tala frå Nav Møre og Romsdal. Per 9. juni vart det registrert 9,5 prosent heilt eller delvis ledige i Ørsta, og 10,0 prosent heilt eller delvis ledige i Volda.

I Ørsta vart det per 9. juni registrert 535 personar heilt eller delvis utan arbeid. Det er ein reduksjon på 13,7 prosent dei siste to veke. I Volda var det 527 personar heilt eller delvis utan arbeid per 9. juni, og det er ein reduksjon på 11,4 prosent dei siste fjorten dagane.

Det var per 9. juni 254 personar heilt utan arbeid i Ørsta, noko som utgjer 4,5 prosent av arbeidsstyrken. Talet har vorte redusert med 14,8 prosent dei siste to vekene. I Volda er det 4,0 prosent heilt utan arbeid, og i løpet av dei siste to vekene har talet vorte redusert med 16,5 prosent. Talet på delvis ledige går også ned. I Ørsta var det registrert 281 delvis ledige per 9. juni. Reduksjonen er på 12,7 prosent dei siste to vekene.

I Volda er tilsvarande tal 315 og ein reduksjon på 7,6 prosent på fjorten dagar.

Rune Sæbønes