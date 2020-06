Nyheiter

Formannskapet i Volda gav grønt lys til det dyraste alternativet for bygging av nytt badeanlegg tysdag denne veka. Kommunedirektøren tilrådde eit alternativ med ei investeringsramme på 168,8 millionar kroner. Alternativet som det var fleirtal for har ei investeringsramme på 201 millionar kroner. I økonomiplanen til Volda kommune ligg de inne om lag 70 millionar kroner i investeringsplanen, men badeanlegget er ikkje finansiert. Sjurgard sa i debatten i formannskapet at eigedomsskatt på fem promille kan bli ein realitet.