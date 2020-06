Prillarguri knust

Nyheiter

Telefonkiosk-kjendisen Prillarguri på Bjørke er truleg utsett for hærverk. Eitt av vindauga er knust.

– Det vart oppdaga søndag, så det har truleg skjedd natt til laurdag, seier Perry Bjørke på Bjørke.

Han tvilar på at skaden har skjedd ved eit uhell.

– Dette må vere gjort med ein stein, og eg kan ikkje tru at det har kome frå køyretøy på vegen. Eg fryktar at det er hærverk, men håper at det ikkje er det. Det er veldig leitt for bygda dersom nokon har gjort hærverk.

Telefonkiosken på Bjørke vart eit symbol på bygdemobilisering, etter at Telenor ville legge den ned. Bygdefolket aksjonerte, og fekk merksemd både nasjonalt og internasjonalt.

– Prillarguri er eit symbol langt ut over grensene. No må grendelaget fikse skaden, for vi må ta vare på henne. I tillegg til nytt vindauge, treng ho eit strøk med måling, seier Perry Bjørke.