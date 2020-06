Jahn Christer sitt rasist-varsko

Nyheiter

«Eg var fryktelig usikker på om eg skulle våge å sei noko om dinne situasjonen som no tilspissa seg, i frykt for korleis det skulle bli tatt imot. Svært nervøs gjer eg no eit forsøk.

Jahn Christer: Rasismen lever over alt «Som 10-åring gret eg på badet og prøvde å vaske fargen av ansiktet» - Rotekte rasisme finst også i Ørsta, i Volda, på Folkestad og alle andre stader – ikkje berre i storbyar og i USA. Det har eg sjølv fått merke på kroppen.

Sosiale media gjer det fryktelig tydelig kven som er antirasist og støttar arbeidet både mot institusjonell- og kvardagsrasisme. Å holde kjeft er ikkje nok. Samtidig vert det like tydelig kven som meinar at dette kun handlar om å støtte "dødsfallet til ein kriminell svart mann i USA". Du, ja du, som meinar det siste. Eg syns at du ikkje evnar å sjå det store bilde i det heile! Det handlar om hundrevis av år med undertrykkelse av folk med anna hudfarge. Sosialt, i arbeidslivet, i idretten og alle plassa vi skal vere ilag.

Eg høyre også fleire sei at det er eit problem i USA. Ditte gjeld ikkje Norge. Du, som trur det. Det gjeld til og med likkje Ørsta. På barneskulen kunne eg oppleve stygge kommentarar pga hudfarge. Bæsj, neger, nigger, ape osv. På fotballbana fekk eg slengbemerkninga ofte. Som 16-17åring blei eg trua og fillerista av voksne kara fordi eg var "svarting". Eg har fått høyre i Ørsta at eg og barna mine er skadelige for det norske folk. At vi er sjølve symbolet på alt som er gale med samfunnet. Samtidig sei eg ofte til folk at eg har sluppe lett unna fordi eg hadde "riktig" familie, var sosialt velfungerande, hadde mykje venar og var god i idrett. Dette er sikkert 1% av kva eg har opplevd. Fortsatt meinar eg at eg har klart meg heilt fint, det har gjort meg sterk og til den personen eg er i dag. Tenk deg då kva dei som ikkje hadde eit like godt utgangspunkt som meg har fått kjenne på kroppen. Eg har hatt fleire som har beskytta meg og stått opp for meg. Dokke sett eg ufattelig høgt!

Du som likar sider som SIAN, Norge først, Resett, Document.no, Fedrelandet viktigst. Eg er i familie med deg, du er ein "venn", bekjent, tidligare kollega, lærar, fiskar, styrmann, mekanikar, daglig ledar. Du finst i alle samfunns sjikt. Du delar ukritisk og med hensikt artiklar fra sider fra det ytre høgre, samtidig som du sei at du ikkje er rasist, men. Du som delar kun kritiske artiklar om demonstrasjonane, men ingenting om budskapet bak dei.

Føler du på nokon måte at eg snakkar om deg no. Då ser eg gjerne at du slettar meg som ven, eg vil uansett fjerne deg. Slike som deg har eg ikkje plass til i mitt liv.

Ein siste ting. Eg er enig i at demonstrasjonen aukar smitterisikoen, det er svært uheldig og veldig dumt mtp. timing og dugnaden vi fortsatt er i, men eg forstår kvifor det skjer. Det er ikkje pga av ein enkelthendelse for "dødsfallet" til ein svart kriminell mann, men eit resultat av at begeret er fullt for ein stor del av befolkninga som har våre vitne til rasismen som skjer i USA, Norge og i ditt eget lokalmiljø.»