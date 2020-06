Forsøpling ved badeplass

Nyheiter

Det skriv Caroline Rudi til Møre-Nytt. Søndag låg søppelet strøydd ved den kommunale badeplassen.

– Dette er ikkje greitt. Om bosdunken allereie er stappfull så vær vennleg å ta med dykk boset heim. Her er så mange frivillige i denne flotte bygda vår som står på og lagar områda rundt Hovdevatnet så utruleg fint og attraktivt, til stor glede for mange. Det burde då vere ei enkel sjølvfølgje for dei som brukar plassane rundt å rydde opp etter seg. Vis respekt for andre og ta vare på naturen, skriv Rudi.