Nyheiter

Fredag vart det gjort funn av leivningar i fjellsida under Nivane. Polske Maja Justyna Herner har vore sakna sidan 21. november 2018. Funnet er kopla til den sakna kvinna, men det er for tidleg å stadfeste sikker identifisering ifølgje politiet. Laurdag var mannskap frå Ørsta Røde Kors Hjelpekorps og politiet i området og gjorde nye søk.

– Der skoen låg og leivningane vart funne er ikkje ulukkesstaden. Det er likevel nærliggande å søke meir i dette området og det må vi vente med, seier politiinspektør/stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

I området er det bratt terreng. Det er og ei ur med store steinar som framleis er dekt av snø.

– Det ligg mykje snø i heile det omfattande fjellområdet og vidare søk må vurderast opp mot sikkerheita for mannskapa som skal delta og tempoet på snøsmeltinga framover. Nye søk skjer så snart dette er forsvarleg. Utanom hjelpemannskap som får oppdrag i organiserte søk, vert det oppmoda om at folk ikkje oppsøker fjellpartiet under Nivane no framover, seier Sætre.

Området som det har blitt gjort funn i har ikkje blitt finsøkt tidlegare.

– Fjellpartia rundt sjølve Nivane og vestover har vore del av det omfattande leiteområdet ut frå start, men opplysningane som politiet hadde gjorde at dei primære finsøka har vore konsentrert lenger austover i retning Saudehornet. Vidare framover gjer politiet sine vurderingar etter som snøen smeltar i heile fjellområdet der ein har leita sidan 21. november 2018, heiter det i pressemeldinga.

Slik saka står no meiner politiet at det ikkje er haldepunkt for noko kriminelt. Dei pårørande er varsla om funnet. Leivningane skal gjennom kriminaltekniske undersøkingar.

– Det står også framleis ope kvar ho har vore i fjellet. Tidlegare er det meldt at siste sikre observasjon var oppe i Skålavegen i Ørsta sentrum 21. november 2018. Mobilen til den sakna har vore plassert svært høgt oppe i terrenget, høgare enn Vallahornet (830 moh.).