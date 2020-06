«Sykling kan vere snarvegen til trivsel og helse»

Nyheiter

Sykkelrådet var eit eige råd «for sykkelens og mopedens fremme» i 1950-åra. Det vart annonsert og agitert for «Sykling … snarveien til sunnhet og helse» og vidare ei høfleg oppmoding i Alle Kvinners Blad våren 1956: «Hold Dem i form! Bruk sykkelen så ofte De bare kan, for sykling gir Dem frisk luft i lungene, og De får mosjon i de riktige muskler. Det er med god grunn at mange leger sier: Hvis De ikke allerede har sykkel, foreslår vi at De taler med Deres sportshandler om saken. Han har et stort utvalg av alle modeller i alle prisslag … sykler for voksne og barn, for damer og herrer.»