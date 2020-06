Tre og ein samtidig?

Vi ser vatnet i ulike former som damp, flytande og frose, sam-tidig som det er same stoff. Gud ferdig forklart!

Jesus omtalte seg sjølv i djup relasjon til Faderen og Den Heilage Ande, nesten som ein familie.

Dei første kristne kalla dette treeinigheit. Tre personar, ein Gud.

Fleire har prøvd å beskrive dette mysteriet med matematisk presisjon. Ta for eksempel den geometriske forma av ein trekant. Der må alle dei tre sidene vere med for at figuren skal vere komplett. Eller ta heilt vanleg vatn: Vi ser vatnet i ulike former som damp, flytande og frose, samtidig som det er same stoff. Gud ferdig forklart!

Men eg lurer på: Har vi forvilla oss i ein heilt feil tankegang? Var det dette Jesus ville? At vi skulle bruke så mykje tid på å diskutere korleis Gud sjølv heng saman? Vi ser at Jesus ofte kritiserte dei som brukte all si tid på teologiske grublerier i staden for å sjå sitt medmenneske.

Kor mykje lettare det er å sitte med nasen i ei bok, enn å gå ut i dagen og hjelpe andre!

Eg trur eigentleg at Jesus var meir oppteken av menneske enn av teologi. Korleis Gud kunne bety noko viktig i deira liv. Korleis menneske kunne bety noko for kvarandre. Han omtalar Gud som ein god Far. Og han omtalar Den heilage Ande som ein omsorgsperson, ein trøystar og hjelpar som er med oss usynleg kvar dag.

Denne søndagen markerer vi Den heilage Treeininga. Men la oss ikkje feire eit matematisk prinsipp, la oss heller feire at Gud vil vise seg på ulike måtar for oss nettopp fordi han vil vere oss nær!

Skaparen ser vi kvar gong vi er i naturen. Jesus ser vi i barnet i krybba, og den vaksne mannen på krossen. Den heilage Ande er Gud så nær som vår eigen pust.

Bøn: Gud, vi treng at du viser deg på stadig nye måtar for oss. Vis du oss vegen når vi har gått oss vill i våre tankar. Amen

Preiketekst på Treeiningssøndag:

16 Men dei elleve læresveinane drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møta dei. 17 Og då dei fekk sjå han, fall dei ned og tilbad han; men somme tvila. 18 Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. 19 Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande 20 og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»