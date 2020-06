Ekspertar vil ha færre hjortar på Vestlandet

Nyheiter





Hjortestamma på Vestlandet er no så stor at det fører til beiteskade både i skogen, på innmark og til problem for hjorten sjølv, åtvarar forskarar.

I eit debattinnlegg i Bergens Tidende peikar forskarane Samson Øpstad og Gro Hylen ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på at hjortestamma på Vestlandet har auka sterkt i fleire tiår og at det no er fleire hjort enn nokon gong. Ifylgje forskarane har hjorteforvaltning i over ti år har vore på etterskot med å stoppa veksten i bestanden i område med stor hjortetettleik.

Dette har gjeve ei rekkje negative konsekvensar. Forskarane peikar på at for mykje hjort gjer stor skade både på avlingane i jordbruket og i skogen. På eng der hjorten beitar kan avlinga ofte bli redusert med 15–20 prosent, skriv dei. Der beitepresset er ekstra sterkt, kan tapet vera endå større. At hjorten beitar på dyrka mark, kan også føra til at timotei og andre artar kan bli borte.

Også i skogen gjer hjorten skade til dømes med å eta nye skot og med å gnaga bark på gran og furu. Mykje hjort går også ut over lauvskogen og det biologiske mangfaldet, meiner forskarane.

Fleire hjortar fører også til større konkurranse om maten for hjortedyra, meiner forskarane og peikar på at slaktevekta for unge hjortar over lengre tid har gått ned fleire stader.

Forskarane meiner difor det er fleire grunnar til å redusera hjortebestanden på Vestlandet. I dette arbeidet bør jegerane også auka skytinga av kalv, kviger og unge hodyr, og ikkje berre jakta på hanndyr, meiner dei.