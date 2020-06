Nyheiter

Tv skjermane og avisene er for tida fulle av bilete og ulike opptak av menneske som protesterer. Dei protesterer mot rasisme og fordommar, som har føregått alt for lenge. Menneske vert hundsa og behandla grusomt for ting som ikkje burde bety noko. Slik som den siste lynsjinga av ein uskuldig mann, berre på grunn av hudfargen hans, er eit bevis på.