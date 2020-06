– Alvorleg for oss

Nyheiter

– Konsekvensar av den nye planen vil vere at vi får dårlegare tilgjenge for kundane våre, vi misser ti plassar for kundeparkering, tilkomst og parkering for bubil og større køyretøy vert problematisk, kranbil som kjem med kundebilar vert problematisk, brøyting og opphoping av snø vil verte eit problem, listar Ove Opsal og Runar Aarseth frå Opsal Autohus opp i eit brev til kommunen.

Dei er del av BilXtra-kjeda.

Dei viser til at reguleringsplanen forsyner seg med ein trekant av tomta til Opsal Autohus mot nord, og vidare sving inn til Alti.

– Denne svingen vert lagt inn på vårt anlegg, og ut- og innkøyring frå verkstadhall og til parkeringsplassen vert svært risikofylt.

Dei fryktar også kødanning av bilar som skal ut på E39, og at desse då vil lage kaos utanfor deira innkøyring.

– Vi fryktar at dette vil gi oss negativ kundestraum, og vil opplevast som dårlegare plassering og vanskelegare tilkomst enn i dag.

Dei seier at dei kan vere positive til ein dialog knytt til innløysing og erstatningsareal for ein ny lokasjon, og bed om eit snarleg møte med kommunen.

– Vi håper å korne i dialog med kommunen for a finne konstruktive løysingar i høve den alvorlege situasjonen som no vil oppstå som resultat av den nye reguleringsplanen.