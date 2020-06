Sanerer koparnettet i Ørsta

Nyheiter

Frå 15.12.2022 vert koparnettet lagt ned i Barstadvik, Follestaddalen, Hovdebygda, Håvoll, Mo, Nordre Vartdal, Sæbø sentrum, Urke, Vartdal, Ørsta og Åmdal. Frå før er Standal og Øye lagt ned.

– Arbeidet med å modernisere fastnettet og mobilnettet i Noreg går føre seg for fullt. Fleire stader er koparnettet over 100 år gammalt og møter ikkje dagens aukande behov for fart, stabilitet og kapasitet, skriv Telenor i eit brev til Ørsta kommune.

– Dagens spesielle situasjon viser tydeleg moderniseringsbehovet. I løpet av kort tid har bedrifter og privatpersonar endra sin bruk av digitale løysingar. I den tidlege fasen av krisa vi er i, snakka nordmenn nesten dobbelt så mykje i telefonen med kvarandre, og mobilsurfinga auka med 25 prosent. I tillegg registrerte Telenor at internett-bruken på breiband auka med 30–40 prosent på dagtid.

Alle kundar som får tenester levert over koparnettet, vil få tilbod om nye tenester basert på fiber eller mobil.

– Etter kvart som alle kundane er knytt til ein ny sentral eller er over på ny teneste, vil sentralen dei er kopla opp på, verte lagt ned, skriv Telenor.