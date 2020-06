- Er arealet eigna til uteservering?

Nyheiter

Statens vegvesen har kome med ein uttale til søknad om dispensasjon frå byggegrense.

Søknaden gjeld tilbygg på Ørsta camping.

– Tilbygget er foreslått ført opp med ein avstand på om lag 20 meter frå E39. Saka er tidlegare lagt fram for Statens vegvesen, og vi uttalte at vi føreset at byggjetiltaket på eigedomen ikkje kjem i konflikt med gjeldande byggegrense langs E39. Byggegrensene skal ta vare på trafikktryggleik, vedlikehald og drift av vegnettet, arealbehov ved ei eventuell utviding av vegen, og miljøet på eigedomane langs vegen. For å ta vare på dette omsynet, må eit tilbygg ikkje kome nærare vegen enn eksisterande fasade på servicebygget, skriv vegvesenet i uttalen, signert seksjonssjef Lisbeth Smørholm i Trannsportforvaltning midt.

– Vi stiller også spørsmål til kor vidt arealet er eigna til uteservering på grunn av nærleiken til ein høgt trafikkert veg, då servicebygget ligg både i gul og raud støysone, avsluttar ho.

Møre-Nytt har tidlegare skrive at det er snakk om å utvide servicebygget med om lag ni til ti meter vestover for å få betre plass til innomhus sitjeplassar