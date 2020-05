Skular og barnehagar informerer foreldra etter pinse

Nyheiter

Volda kommune melder at den enkelte skule og barnehage tysdag vil kome med detaljert informasjon om tidspunkt for ny opningstid.

Regjeringa har varsla endringar i smitteverntiltaka i barnehagar og skular. Det tyder ikkje at vi er i ein normalsituasjon. Det er framleis krav til faste inndelingar av barne- og elevgrupper og avstand mellom desse. På uteområda skal det framleis vere avstand mellom dei ulike gruppene, og det krev forsterka tilsyn.

Åtte til fire

Barnehagane og skulane skal planlegge for auka opningstid, og i løpet av neste veke kan foreldre vente seg at opningstida i barnehagane vert 08.00 til 16.00. Den same opningstida vil skulane ha for elevar som har SFO. Dette blir å sjå på som normalopningstid i tida framover.

Barnehagane og skulane vil i tillegg kartlegge kva behov det er for tilsyn utover denne opningstida, og vil så langt som råd kome i møte desse behova.

Innandørs eldrebesøk

Ordførar Sølvi Dimmen sa på pressekonferansen fredag at kommunen opnar for innandørs besøk til eldre på bemanna omsorgsbustader. Kvar bebuar kan få besøk av to personar per gong, og desse må sjølvsagt vere utan symptom på luftvegsinfeksjon.

-Om får slike symptom etter besøket, er det viktig straks å informere om at ein har vore på besøk. Dette for å gjere eventuell smittesporing enklare, sa Dimmen.