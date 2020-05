No kan folk snart sitte tett på bussen

Nyheiter

Frå og med 8. juni er det lovleg å sitje tett på bussar i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal fylkeskommune fortel i ei pressemelding fredag ettermiddag at dei går vekk frå avstandskrav i kollektivtrafikken frå måndag 8. juni.

Dette vedtaket vert gjort med bakgrunn i oppdaterte retningslinjer frå nasjonale myndigheiter med ei vidare normalisering og oppmjuking av smitteverntiltak.

Dermed vil fylkeskommunen frå måndag 8.juni vil tilby skoleskyss som normalt. Manglande skoleskysstilbod vil då ikkje bli ein avgrensande faktor for skolane si planlegging av undervisning.

- Med den store gjenopninga dei nasjonale myndigheitene no legg opp til, ynskjer vi å legge til rette for at elevar skal få tilbod om ordinær skoleskyss og kunne kome attende til ein normal skolekvardag. Møre og Romsdal fylkeskommune vil oppretthalde forsterka reinhald på alle transportmiddel, og vi ber alle reisande til å vise omsyn. Vidare oppmodar vi framleis alle skolebarn og -ungdom som kan, til å halde fram med å gå eller sykle til skulen, seier seksjonsleiar i Fram Jesper Wiig i Møre og Romsdal fylkeskommune.

- Om smittesituasjonen endrar seg eller det kjem nye nasjonale krav, vil vi måtte justere tiltaka i kollektivtrafikken, legg han til.