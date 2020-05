«Støy inntil 85 desibel nær bustader»

Nyheiter

Striden mellom Steinsvik Olivine og næraste grannane held fram. No melder naboane at dei har målt opptil 85 desibel nær bustadane deira.

I reguleringsplanen til Steinsvik Olivine var det eit krav at transportvegen forbi naboane og ned til utskipingskaia og deponiet skulle asfalterast.

- Dette har dei ikkje gjort, men gjer eit tappert forsøk på å vatne vegen med sjøvatn, noko som for øvrig er som å skvette vatn på gåsa, meiner Sindre Kvangarsnes og dei andre naboane.

Vatnet som vert brukt vert pumpa ut av sjøen ved gamle Steinsvik kai. Ein svært støyande aktivetet, påpeikar naboane som i eit brev til Volda kommune skriv følgjande:

«Dette medfører betydeleg lydforureining nær tettbebyggelse og er svært generande. Det er målt støy opp mot 85 desibel frå denne aktiviteten. Dette er ikkje verken innanfor gjeldande støygrense eller påregnelig aktivitet for verksemda. Viss denne form for aktivitet skal pågå i framtida forlangar vi at den foregår på Steinsvik Olivin sitt område som er avsett til industriformål. Kravet gjeld frå dags dato.»

Brevet er underteikna Inger og Sindre Kvangarsnes, Johannes Lillenes, Monica Dalebø og Sander Åsnes Skjelbred.