Vil rive og bygge nytt på Flesjen

Nyheiter

Dei som har køyrt forbi Flesjen har lagt merke til det raude gamle huset som står for seg sjølv tett inntil E39. Tiltakshavar ønsker å bygge nytt hus og garasje på tomta litt innanfor det eksisterande huset.

Statens vegvesen meiner at den eksisterande avkøyrsla, knytt til E39, ikkje kan nyttast. å bakgrunn av dette vart det tilrådd eit vilkår om at det nye huset skal ha tilkomst frå Nipevegen. Under synfaringa som samfunnsutvalet var på tysdag ettermiddag kom det fram at grunneigar og tiltakshavar kunne akseptere ei slik løysing.

Samfunnsutvalet gjekk samrøystes inn for å gje dispensasjon frå kommunedelplanen for riving av eksisterande hus og bygging av nytt hus og garasje med den plassering som er omsøkt.

– Det er då lagt særleg vekt på grunneigaren sitt ønske om busetting på eigedomen og kommunestyret si målsetjing om å legge til rette for bustader i alle deler av kommunen.