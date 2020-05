Har fått over 1.000 innspel til ny skule

Nyheiter

Fylkeskommunen inviterer innbyggjarane i Ørsta til nytt idémyldringsmøte for ny vidaregåande skule.

– Korleis kan nye Ørsta vidaregåande bli eit kompetanse- og kultursenter for heile Ørsta? er spørsmålet dei stiller.

Hittil har det kome inn tusen innspel til kva nye Ørsta vidaregåande skule skal bli og korleis den kan brukast. Mange ønsker at skulen skal bli eit kompetanse- og kultursenter for kommunen. No inviterer fylkeskommunen alle innbyggarar til ny runde og spør til korleis ulike grupper kan bruke området i lag og fylle det med aktivitet heile dagen, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

– Eit fyrverkeri av ein skule – Vi skal vere det sjølvsagte valet for unge som ønskjer å studere yrkesfag i vår region.

Møtet går av stabelen den 11. juni, og vil bli digital, som møtet tidlegare i mai.

– Med over 200 deltakarar på idémyldringsmøtet og ulike brukargrupper har vi fått inn over 1.000 innspel. Det er vi svært nøgde med, seier Per Olaf Skuseth Brækkan, bygg og eigedomssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, i pressemeldinga.

Sosialt knutepunkt for alle

Blant innspela som kom inn var at nye Ørsta vidaregåande skule skal vere eit knutepunkt for utdanning, fagleg utvikling og kompetanseheving. Prosjektet skal vere eit førebilete for korleis vidaregåande skule kan vere ei viktig brikke i stads- og samfunnsutvikling, eit sosialt knutepunkt for alle frå tidleg til seint. Nye Ørsta vidaregåande skal vere ein synleg utdanningsaktør og eit prosjekt som knyt Ørsta saman.

– No tar vi eit steg vidare, og ser korleis kan legge til rette for at området får full aktivitet frå morgon til kveld, og for at dei same fasilitetane kan bli brukt av flest mogleg.

Også denne gongen vil dei som treng det få opplæring i digitalt møte. Påmelding skjer via nettsidene til fylkeskommunen, eller ved å sende ein e-post til ingvild.nistad@mrfylke.no.

Digital idédugnad for ny Ørsta vidaregåande skule – Siktar høgt – Korona har gitt oss nokre utfordringar når det gjeld å få med heile lokalsamfunnet på planlegginga av ny Ørsta vgs.

Kven skal inn i huset?

Roger Fylling, rektor ved Ørsta vgs. har store ambisjonar for den nye vidaregåande skulen. Dei vil ha ein framtidsretta yrkesskule med utdanningsprogram for helse og oppvekst, bygg og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, restaurant og matfag.

Den fylkeskommunale tannhelsa vil bygge ein kompetanseklinikk, som skal vere det faglege tyngdepunktet for søre Sunnmøre innan tannhelse.

Ørsta kommune ønsker at prosjektet planlegg for bibliotek med utvida opningstider, dagsenter, felleskjøkken, ungdomskafe med scene, aktivitetar og øvingsrom, opplæringssenter og eit kulturhus med kino/teatersal og festsal.

Byggeprogram blir vedtatt i fylkestinget seinare i år.