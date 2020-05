Morgonfuglar skal opp i gryotta for å sjå etter fugl i Volda

Nyheiter

Om du ser mistenkeleg aktivitet rundt om i Volda, grytidleg om morgonen, så er det truleg berre Norsk Ornitologisk Forening som er på fuglejakt.

Foreninga skal kartlegge fuglar på oppdrag frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Og kartlegginga skjer grytidleg om morgonen, mellom klokka 04.00-09.00, i Volda kommune, frå slutten av mai og til første del av juni.

– Dersom du observerar personar i jordbrukslandsakapet nær eigedomen din i dette tidsrommet er det truleg nokon som er på oppdrag for å kartlegge fuglebestanden, skriv Volda kommune på heimesidene sine.

– Av praktiske årsaker er det ikkje mogleg å varsle nøyaktig kva dato kartlegginga vil skje då det er vêravhengig. Dei som gjennomfører feltarbeidet vil ha med seg brev om prosjektet.

Om prosjektet

Denne overvakinga starta i år 2000. Arbeidet skjer på tilfeldige flater over heile landet. I år er det sjuande gangen dei besøker Volda kommune. Dette arbeidet skal halde fram i åra framover og dei vil kome tilbake kvart tredje år.

Flatene som inngår i prosjektet er anonyme for offentlegheita og resultata frå den einskilde flata vert berre brukt til framstilling av regional og nasjonal statistikk. Det er eit viktig poeng at undersøkinga i seg sjølv ikkje skal påverke bruk av areal ettersom disse skal vere typiske/representative for utviklinga elles i norsk jordbruk.

Programmet for tilstandsovervaking og resultatkontroll i jordbruket sitt kulturlandskap, 3Q-programmet, vert gjennomført av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.