Innbyr til borgarleg konfirmasjon neste år

50 ungdommar valte Humanistisk konfirmasjon i Søre Sunnmøre lokallag i år. Lone Ellingvåg Knutsen, konfirmasjonsansvarleg i Human-Etisk Forbund Søre Sunnmøre, er spent på årets påmelding etter ein annleis vår for mange.

– Då koronakrisa ramma Norge, påverka det naturlegvis årets konfirmasjonar. Her på Søre Sunnmøre var vi så heldige at vi fikk flytta seremonien til laurdag 10. oktober. Det er vi veldig glade for, og difor gler vi oss ekstra til hausten i år, ser Ellingvåg Knutsen i ei pressemelding.

No er det likevel noko anna som står høgt på agendaen for konfirmantleiaren. Konfirmasjonspåmeldinga for 2006-kullet startar nemleg tysdag 2. juni.



Kva står du for?

Humanistisk konfirmasjon er ein moglegheit for unge til å finne ut av kva dei står for, og kva som er viktig for dei. Det gjer dei gjennom eit kurs over 8 veker, som mellom anna tek opp tema som humanisme, identitet og kritisk tenking. Kurset avsluttast med ein høgtideleg seremoni der familie og vener er gjestar.

– Det er dei føresette som må melde på sin konfirmant, og her på Søre Sunnmøre opnar påmeldinga onsdag 10. juni, seier Ellingsvåg Knutsen. Påmeldinga starta allereie 2. juni for medlemmar i Human-Etisk Forbund.

For alle

– Alle ungdommar som ønsker det kan velje Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eige eller føresette sitt livssyn. Ein treng ikkje vere medlem av Human-Etisk Forbund for å delta på Humanistisk konfirmasjon, presiserer Ellingvåg Knutsen.



Etiske dilemma

På konfirmasjonskurset deltek konfirmantane i øvingar kor dei utfordrast til å ta stilling til etiske dilemma. Er alle menneske like mykje verdt? Korleis kan vi vite kva som er rett og gale? Dette er spørsmål som sjeldan snakkast om i det daglege eller på skulen, og som dei får moglegheit til å undersøkje og utforske.

– Kursa vert leia av engasjerte frivillige kursleiarar, som har fått god opplæring. Mange kursleiarar i Human-Etisk Forbund er kursleiarar for våre konfirmanter år etter år, sier Ellingvåg Knutsen.