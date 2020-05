Vil flytte dagsentertilbod for å spare pengar

Nyheiter

Helse og omsorg er rådd til å få 5,2 millionar kroner i ekstraløyving for drift av sjukeheimsplassar.

Saka skal opp til handsaming i levekårsutvalet denne veka.

Det er også rådd til at dagsenteret Skålastova vert flytta frå Ørstaheimen til aktivitetssenteret på Bakk-Ola-marka for å få eit meir samla aktivitetstilbod for heimebuande eldre i Ørsta sentrum og for å kunne drifte det med færre personalressursar. Dette vil gi kommunen ei innsparing på 0,9 årsverk.

Bakgrunnen for framlegget er at seksjonen ikkje har nok pengar.

I budsjettet for 2020 har dei fått 117,5 millionar kroner til dispensasjon. Seksjonen sitt forslag til budsjett var på 124 millionar kroner.

Til samanlikning brukte seksjonen 121 millionar kroner i 2019.

Kommunestyret ville at innsparingane skulle kome frå ei omgjering av sjukeheimsplassar til bufellesskap på Hjørundfjordheimen.

– Omgjering av inntil åtte institusjonsplassar ved Hjørundfjordheimen vil ikkje gi ein stor nok kostnadsreduksjon til at vi for inneverande år kan drifte innanfor budsjettramma, står det i saka.