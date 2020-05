Nyheiter

Direktoratet for mineralforvaltning er positive til at Standal knuseverk har sett i gang ein planprosess for å sikre nye område for masseuttak på Store-Standal.

Direktoratet viser til at området har så store sandressursar, at planen ikkje må lagast til slik at det hindrar ei seinare utviding av område for uttak av masse. Områda har regional verdi for uttak av masse.